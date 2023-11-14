Спрогнозирована доля импортной мебели в продажах на рынке РФ

Генеральный директор мебельной компании Lazurit Денис Егоров предположил, что по итогам текущего года доля импортной мебели в продажах на рынке России составит менее 15%, передает «Газета.Ru».

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Он обратил внимание на то, что уменьшение доли импорта начало наблюдаться еще до того, как Запад ввел санкции против РФ. При этом, по словам собеседника, отечественный мебельный рынок демонстрировал рост каждый год.

По словам Егорова, это связано с низкими ценами на продукцию, доступностью информации о производителе, пролонгированными гарантиями на мебель, а также дополнительным сервисом. В частности, речь идет о бесплатном дизайн-проекте, пояснил он.

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России оценили сокращение доли продаж в стране с 2019 года до 2022 года вдвое – с 49 до 24%.

Егоров отметил, что из-за роста цен на международную логистику и курса валют импортная мебель стала значительно дороже российской. Так, отечественные компании заняли освободившуюся нишу, подчеркнул он.