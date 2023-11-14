Экс-госсекретарь США войдет в состав совета директоров «Киевстара»

«Помпео войдет в состав совета директоров "Киевстара" в качестве независимого неисполнительного директора. Он присоединится к нему в качестве партнера Impact Investments, недавно созданной американской стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной фирмы», — говорится в тексте.