Эксперты назвали способ стабилизировать цены на продукты в России

В российской пищевой и перерабатывающей промышленности назрел вопрос модернизации, которая позволит снизить себестоимость продукции и стабилизировать цены на питание. Об этом рассказали опрошенные URA.RU эксперты.

Этот вопрос был поднят премьер-министром России Михаилом Мишустиным на стратегической сессии, посвященной реализации Доктрины продовольственной безопасности России. Он особенно актуален на фоне того, что страна, по словам главы правительства, «вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность».

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«По итогам 2022 года Россия вошла в двадцатку мировых лидеров по поставкам на экспорт. По ряду товаров — пшеница, подсолнечное масло, минтай — мы занимаем первое место», — подчеркнул премьер.

Он обратил внимание на то, что объемы производства растительного масла превышены более чем в два раза от запланированных на этот год, растет самообеспеченность по рыбе, зерну, мясу и сахару. Но для полной независимости от импорта в России пока не хватает собственного молока и молочных продуктов.

При этом доля отечественной техники в предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности составляет от 10 до 80 процентов, заметил премьер-министр.

Опрошенные изданием эксперты назвали «давно назревшим» вопрос оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности, так как за последние 20 лет здесь практически не внедрялись собственные технологии.

«Западные производители продавали российским предприятиям (и АПК, и переработчикам) готовые решения. Это даже не технологии, а целые пакеты: технологии, оборудование и так далее. Убеждали, что импортные детали дешевле и надежнее», — заметил директор международного учебно-научного центра агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.

В итоге в условиях санкций и международного давления приходится менять поставщиков оборудования, наращивать собственное производство, что сказывается на ценах. Ряд отраслей, в том числе хлебопекарная, нуждается в капитальном обновлении.

«В экономике чудес не бывает. Если у вас растут издержки — по ремонту, по реновации основных фондов, энергетические и т. д. — как их покрывать? За счет собственных средств? Он тогда разорится. Производитель вынужден будет перекладывать это на цену», — пояснил Холод.

При этом правительством предусмотрены различные меры поддержки, в том числе субсидии и налоговое стимулирование, которое позволяет вложить деньги в модернизацию.

Ранее Генпрокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ. Согласно поправкам, производителям будет запрещено фасовать товары первой необходимости в тару разного размера. Им будет вменено в обязанность фасовать продукты в упаковки утвержденного в стандарте объема и не менять его.

В частности, согласно новым правилам, гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко - 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.