«Яндекс Еда» запустит новую услугу

Сервис «Яндекс Еда» запустит кейтеринг (банкетное обслуживание). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

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Он отметил, что агрегатору уже удалось договориться о партнерстве с десятками игроков данного рынка. В данном списке – «Вкусвилл праздник», GalaBox Catering, «Костис», «Finedine кейтеринг».

Подчеркивается, что сервисы кейтеринга будут представлены в агрегаторе под собственными марками.

«У них можно будет заказать как готовые блюда, так и сопутствующие услуги – например, сервировку стола, клининг, помощь барменов и официантов», – говорится в сообщении.

В прошлом году оборот рынка кейтеринга увеличился на 14,6% год к году до 504 млрд руб. (без учета НДС), следует из данных «РБК исследования рынков».