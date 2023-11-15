Российская OBI поборется за бренд с материнской компанией

Российская сеть магазинов OBI пытается урегулировать спор с немецкой компанией OBI GmbH и «отстоять имя, юридические права и своих сотрудников». Об этом говорится в заявлении «OBI Россия», которое приводит Forbes.

Немецкая компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG ранее обратилась в Арбитражный суд Подмосковья с требованием запретить ее бывшей «дочке» использовать в России свои товарные знаки.

В свою очередь в российской компании заявили, что ими был направлен запрос «о возобновлении переговоров с целью урегулирования внутренних вопросов, которые на сегодняшний день остаются открытыми».

«Задача «OBI Россия» — сохранить стратегию по дальнейшему развитию компании на территории РФ после прекращения работы немецкой OBI GmbH», — пояснили в «OBI Россия».

В свою очередь исполнительный директор сети Максим Суравегин подчеркнул, что российская компания «остается крупным налогоплательщиком» и для нее на данном этапе очень важно «отстоять имя, юридические права и своих сотрудников».