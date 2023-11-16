Минцифры предложило закрыть часть офисов «Почты России»

Минцифры предлагает оптимизировать сеть отделений "Почты России" и сдать в аренду часть ее помещений в городах с населением более 10 тыс. человек в связи с убытками организации. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства.

По данным издания, ведомство прорабатывает новые меры поддержки для работы наиболее убыточных отделений "Почты России"и просит региональные власти оценить возможность закрытия части офисов в городах с населением более 10 тыс. человек , обладающих "развитой инфраструктурой доставки товаров и выдачи посылок, сетевых магазинов и отделений банков". Сэкономленные средства планируется направить на обеспечение работы, ремонт и модернизацию отделений в селах.

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Газета сообщает, что Минцифры намерено сохранить в каждом городе не менее одного отделения "Почты России",куда переведут часть высвободившихся сотрудников. Отмечается, что проработать предложение и направить списки отделений почтовой связи, которые возможно закрыть "без ухудшения клиентского опыта", регионы должны до 1 декабря.

"Коммерсантъ" отмечает, что такая мера предлагается вместо обсуждаемого сбора с маркетплейсов, который, как говорится в письме, "создает для них дополнительную финансовую нагрузку".

Член совета директоров "Почты России", глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил "Коммерсанту", что не знает об инициативе Минцифры и считает "неразумным закрывать отделения ни в городской, ни в сельской местности". По его мнению, есть другие варианты финансирования "Почты России", вчастности увеличение совместного оборота с маркетплейсами за счет роста заказов.

"Если не поможет, инфраструктурный платеж - один из возможных вариантов", - добавил он изданию.