Названы варианты борьбы «Газпрома» с давлением Болгарии

Решение Болгарии ввести дополнительный сбор на транзит российского газа в размере более 100 долларов за тысячу кубометров является попыткой давления и действительно создает определенные проблемы для «Газпрома», у которого не так много возможностей для ответа. Ситуацию с тарифами в беседе с РИА Новости описал аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов.

Он пояснил, что из-за падения доли на европейском рынке российская компания утратила возможность действенной реакции, а позиция болгарских властей может быть частью «большой политической игры». Например, стремлением заставить «Газпром» быть более сговорчивым при переговорах о новом газовом контракте с Украиной в 2024 году.

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Среди вариантов борьбы, названных экспертом, самым слабым остается попытка пойти в суд. По мнению Капитонова, попытки юридического решения вопроса обречены на провал.

Более реальной видится возможность договориться с Болгарией, согласившись поставлять ей газ на выгодных условиях. В настоящее время страна не имеет контрактов на импорт с Россией, занимаясь только транзитом, однако можно позволить ей получать дешевое топливо по газопроводу «Турецкий поток». Рабочим выглядит вариант и давления через Турцию, желающую стать газовым хабом и поэтому заинтересованную в стабильном поведении транзитных стран.

Также можно начать продавать газ Венгрии и Сербии на границе Турции и Болгарии, чтобы потом Болгария попыталась увеличить тарифы для компаний из этих стран. И, наконец, указал аналитик, «Газпром» может согласиться с очередным падением своих доходов на европейском направлении, хотя оно и будет болезненным.