«Билайн» вложился в проект сооснователя группы Qiwi Солонина

Сотовый оператор "Билайн" инвестировал в компанию "Теории от практиков", которая развивает платформу для корпоративного обучения Kampus. О вложении сообщила пресс-служба оператора.

"Билайн" приобрел 12% в проекте. Сумма вложения не раскрывается. Сделка совершена через компанию "Хайв", созданную оператором связи для инвестиций в стартапы и развития предпринимательства.

Директор по инновациям "Билайна" Николай Евченко сообщил, что платформе окажут финансовую поддержку, поделятся с ней экспертизой и сетью контактов. Далее "Билайн" рассчитывает привлечь новых инвесторов в проект, добавил он.