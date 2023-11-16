В РЖД задумались о привлечении к работе иностранцев и осужденных
Дефицит кадров, особенно в труднодоступных районах, заставил компанию Российские железные дороги рассмотреть возможность привлечения на работу иностранных граждан и осужденных к принудительным работам. Об этом заявил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Шаханов, пишет РИА Новости.
По его словам, компания использует для сохранения и набора персонала традиционные методы, в том числе повышение зарплаты и зональных надбавок, но изучает и другие варианты решения проблемы кадрового голода.
«Мы уже начали взаимодействие с Федеральной службой исполнения наказаний, рассматриваем возможность трудоустройства осужденных, те осужденные, которые осуждены к принудительным работам, понимаем все риски этого источника, безусловно», — пояснил он.
Шаханов, выступая на форуме «Транспорт России», также отметил, что такие работники стали бы дополнительным подспорьем в труднодоступных районах, например, Забайкальского края.
«Второе, это иностранные граждане. Тоже целый ряд проблем с их привлечением, в том числе и то, что касается заработной платы в пересчете на рубли. Определили потребность конкретно в таких работниках в разрезе конкретных предприятий, начинаем заниматься этим значительно более активно, чем раньше», — заявил он.
Ранее компания РЖД задумалась о запуске на вокзалах роботов-носильщиков, которые смогут перевозить багаж весом до 30 килограммов, а стоимость такой услуги будет меньше, чем помощь традиционного носильщика. Протестировать новинку в РЖД намерены на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций. Для этих целей планируется приобрести 50 роботов-носильщиков. При этом в компании пока не смогли назвать сроки их появления на вокзалах.