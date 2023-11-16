Канада сняла санкции с российского бизнесмена

«Мы, безусловно, рады, что санкции в отношении бизнесменов, не имеющих отношения к политике, постепенно снимаются. Это говорит об уравновешенной и справедливой позиции в отношении бизнеса», — отметил адвокат Олега Бойко. Говорит Москва

По данным Forbes, предприниматель обращался в канадский МИД с заявлением о снятии санкций в конце прошлого года. Не получив ответа, подал в суд на министерство. Он настаивал на том, что не имеет бизнеса в Канаде, не связан с российскими властями и не участвует в политических процессах. Только после этого министр рассмотрел обращение и удовлетворил его. News.ru