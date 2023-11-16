В РФ могут провести эксперимент по маркировке консервов

«Провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года на территории России эксперимент по маркировке средствами идентификации готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы и отдельных видов бакалейной продукции», — говорится в документе.