Мишустин выступил против сбора с маркетплейсов на развитие «Почты России»

Инициативу о введении в России инфраструктурного сбора с маркетплейсов не одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Минцифры.

Отмечается, что данный вопрос поднимали на совещании по вопросу улучшения финансово-экономического состояния «Почты России».

В правительстве опасаются, что сбор переложат на покупателей, отметили собеседники.

С предложением о его введении ранее выступил гендиректор «Почты России» Михаил Волков.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отмечали, что ведомство обсуждает вопрос внедрения отраслевого налога от 0,5% дохода крупных маркетплейсов. Предполагалось, что его введут для оказания поддержки убыточных отделений «Почты России».

По итогам прошлого года задолженность фирмы достигла 133 миллиарда рублей.