Мишустин выступил против сбора с маркетплейсов на развитие «Почты России»
Инициативу о введении в России инфраструктурного сбора с маркетплейсов не одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Минцифры.
Отмечается, что данный вопрос поднимали на совещании по вопросу улучшения финансово-экономического состояния «Почты России».
В правительстве опасаются, что сбор переложат на покупателей, отметили собеседники.
С предложением о его введении ранее выступил гендиректор «Почты России» Михаил Волков.
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отмечали, что ведомство обсуждает вопрос внедрения отраслевого налога от 0,5% дохода крупных маркетплейсов. Предполагалось, что его введут для оказания поддержки убыточных отделений «Почты России».
По итогам прошлого года задолженность фирмы достигла 133 миллиарда рублей.
В октябре онлайн-ретейлеры назвали сбор «Почты России» угрозой для бизнеса.