Основатель Alibaba продаст акции компании стоимостью $870 млн

Китайский миллиардер, основатель компании Alibaba Джек Ма (китайское имя - Ма Юнь) продаст 10 млн ее акций за $870 млн. Об этом сообщила гонконгская газета The Standard.

По ее данным, сделка произойдет на следующей неделе. Как отмечает издание, об этих планах стало известно на фоне решения компании отказаться от выделения в отдельный бизнес двух подразделений Alibaba по облачным сервисам и сети продуктовых магазинов Freshippo.

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Первоначально компания планировала провести публичное размещение акций (IPO) Freshippo на Гонконгской фондовой бирже. В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Alibaba отказалась от этих планов из-за плохой конъюнктуры на рынке: выручка от IPO, по ее оценкам, составит лишь $4 млрд, что значительно ниже первоначальных прогнозов в размере $6-10 млрд.

В марте стало известно, что Alibaba проведет крупнейшую корпоративную реструктуризацию своего бизнеса за все время существования компании, которая была основана Джеком Ма более 20 лет назад в китайском городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). В ходе реорганизации предполагалось создать шесть независимых подразделений: в их числе компания по облачным технологиям Cloud Intelligence Group, структура по электронной коммерции Taobao-Tmall, оператор интеллектуальных логистических операций Cainiao, группа по обслуживанию местных сервисов, отдел глобальных бизнес-операций Global Digital Business Group, а также отдел цифровых медиа и индустрии развлечений.

Джек Ма отказался от должности генерального директора Alibaba в 2013 году и ушел с поста председателя правления в 2019 году. После этого он путешествовал по разным странам.