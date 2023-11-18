Крупные кинокомпании перестали размещать рекламу в X после слов Маска

Кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили размещение рекламы в соцсети X на фоне высказываний предпринимателя Илона Маска, которые были сочтены антисемитскими, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Отмечается , что такое же решение приняла компания Walt Disney , а также транснациональная технологическая компания IBM .

Решение было принято после того, как Маск ответил на публикацию одного из пользователей, который написал, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя».