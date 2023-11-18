«Газпром» приступил к отбору газа из подземных хранилищ

Российская компания «Газпром» приступила к отбору газа из своих подземных хранилищ на фоне сезонного понижения температуры воздуха в России.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Отмечается, что компания перевела в режим отбора газа из Ставропольского ПХГ свои дожимные компрессорные станции газотранспортного общества.

Уточняется, что к настоящему моменту отобраны и отправлены в газовые магистрали уже около полумиллиарда куб. м. газа.