Иностранные криптобиржи помогают банкротить граждан РФ

Иностранные криптобиржи теперь сотрудничают с российскими арбитражными управляющими в сфере банкротства несостоятельных должников. Об этом пишут «Ведомости».

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По словам главы управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгения Акимова, площадки информируют управляющих о наличии криптокошельков у своих клиентов. В ходе форума «Банкротства – новая реальность» он отметил, что эти площадки предоставляют даже номера этих кошельков.

Среди бирж, которые готовы к сотрудничеству – дубайская Bybit, европейская Bitstamp, сингапурская Bitrue, американская Gate.io и OKX, зарегистрированная на Сейшельских островах.

Акимов указал на то, что в Сбере возникали трудности в вопросах взыскания альтернативных активов, включая криптовалюты.

По его словам, раньше подобные активы взыскивали в рамках оперативных мероприятий по уголовным делам, при обнаружении у задержанных устройств (смартфонов, ноутбуков), с которых правоохранители получали информацию о наличии криптовалюты.

Это побудило обратиться напрямую к криптобиржам, указал Акимов.