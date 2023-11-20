Группа «Тинькофф» зарегистрировала «дочку» по страхованию жизни
«Тинькофф страхование», входящая в одноименную финансовую группу, создала дочернюю компанию по страхованию жизни — ООО «Тинькофф страхование будущего» с долей участия в капитале 99%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Сборы «Тинькофф страхование» по итогам первого полугодия 2023 года составили 23,3 млрд руб, компания входит в топ-15
Уставный капитал её составляет 450 млн рублей, а гендиректором новой компании стал Иван Мироненко, который также возглавляет «Тинькофф страхование».
TCS Group – холдинг, специализирующийся на розничных финансовых услугах. В его состав входят «Тинькофф банк», виртуальный мобильный оператор, «Тинькофф Страхование», УК «Тинькофф Капитал», брокер «Тинькофф Инвестиции». В апреле 2022 года основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков продал принадлежащие его семейному трасту 35% в TCS Group холдингу «Интеррос» Владимира Потанина.