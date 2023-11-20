Группа «Тинькофф» зарегистрировала «дочку» по страхованию жизни

«Тинькофф страхование», входящая в одноименную финансовую группу, создала дочернюю компанию по страхованию жизни — ООО «Тинькофф страхование будущего» с долей участия в капитале 99%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Сборы «Тинькофф страхование» по итогам первого полугодия 2023 года составили 23,3 млрд руб, компания входит в топ-15

Уставный капитал её составляет 450 млн рублей, а гендиректором новой компании стал Иван Мироненко, который также возглавляет «Тинькофф страхование».