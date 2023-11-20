Microsoft нанимает Сэма Альтмана

Microsoft нанимает бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и соучредителя Грега Брокмана.

Уволенный из OpenAI Сэм Альтман нашел новую работу
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Альтмана уволили из OpenAI в пятницу после того, как совет директоров заявил, что больше не уверен в его способности продолжать руководить OpenAI.

После переговоров о возможном возвращении Альтмана в OpenAI генеральный директор Microsoft объявил, что Сэм Альтман и Грег Брокман присоединятся к новой передовой исследовательской группе Microsoft в области искусственного интеллекта.