Уволенный из OpenAI Сэм Альтман нашел новую работу

Microsoft нанимает бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и соучредителя Грега Брокмана.
Альтмана уволили из OpenAI в пятницу после того, как совет директоров заявил, что больше не уверен в его способности продолжать руководить OpenAI.
После переговоров о возможном возвращении Альтмана в OpenAI генеральный директор Microsoft объявил, что Сэм Альтман и Грег Брокман присоединятся к новой передовой исследовательской группе Microsoft в области искусственного интеллекта.
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