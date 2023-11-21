Принятие законопроекта, регулирующего работу маркетплейсов, повлияет на стоимость конечной продукции для покупателей. Кроме того, документ приведёт к приостановке развития отрасли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление заместителя управляющего директора Ozon Алексея Минаева.

Главные опасения у отрасли вызывают запреты менять условия договоров чаще раза в год, продавать собственные товары маркетплейсов, а также усложнение процесса наложения штрафов и запрет блокировки личных кабинетов недобросовестных продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

По словам Минаева, обсуждаемое регулирование приведёт к тому, что владельцы онлайн-площадок будут вынуждены повысить комиссии для продавцов и посредников на год вперед, так как бизнес не может работать, зафиксировав цены раз в год. В связи с этим придётся заложить завышенные тарифы сразу на год. Запрет продажи собственных товарных марок также может спровоцировать рост цен.

Кроме того, маркетплейсы не смогут выполнять обязанности по защите прав потребителей, в частности, принять товар на ремонт или заменить его на товар аналогичной модели. Маркетплейсы не владеют большинством продаваемых ими товаров, а около 50% товаров хранится на складах продавцов, поэтому выполнить данные обязательства «физически невозможно».