Правительство ужесточит контроль за зарубежными операциями российских компаний

Правительство России ужесточит контроль за зарубежными операциями российских компаний, оно утвердило постановление с новыми требованиями, касающимися раскрытия отчетности. Об этом «Коммерсантъ».

Резиденты должны будут раз в квартал отчитываться в Федеральную налоговую службу (ФНС) о движении денежных средств за рубеж и о финансовых активах на иностранных счетах. Также им следует предоставлять сведения о выручке, оставляемой на счетах за рубежом и о третьих лицах, которые участвуют во взаимных расчетах внешнеэкономической деятельности.

Кабмин принял постановление в целях реализации мер по повышению сбалансированности валютного рынка, уточняется в материале. Сейчас российские компании и индивидуальные предприниматели должны отчитываться только о зачислениях и списаниях по счету с указанием кодов операций.

Согласно нововведениям, теперь им необходимо указывать объем списаний и поступлений за квартал как в наличной, так и в безналичной форме. В Министерстве финансов пояснили, что подобные данные позволят налоговым органам отслеживать объемы иностранной валюты, остающейся на счетах экспортеров в иностранных банках, это позволит повысить прозрачность контроля за внешнеторговыми операциями.