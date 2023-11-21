«Аэрофлот» прокомментировал отзыв сертификата разработчика авиатехники

Отзыв сертификата разработчика авиатехники не повлияет на безопасность полетов лоукостера "Победа". Об этом журналистам сообщили в "Аэрофлоте". Там же уточнили, что решение об отзыве сертификата компания приняла самостоятельно, продиктовано оно было концентрацией деятельности по поддержанию летной годности на базе департамента развития конструкторских решений ПАО "Аэрофлот".