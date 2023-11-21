Возможности продавцов-самозанятых хотят расширить

Самозанятым могут предоставить возможность продавать на маркетплейсах товары не собственного производства. Соответствующий законопроект уже подготовлен, пишут «Известия».

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Его внесет в Госдуму во вторник, 21 ноября, фракция ЛДПР. Документ предполагает внесение изменения, которое предполагает расширение перечня видов деятельности для лиц, перешедших на специальный налоговый режим.

В нем также отмечается, что в условиях внешних ограничений предлагаемая мера позволит обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и стабилизировать их стоимость.

Сейчас самозанятые не могут заниматься торговлей на маркетплейсах товарами не собственного производства. По словам одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы Владимира Сипягина, в настоящее время в России насчитывается более 8 млн самозанятых.

Он назвал перепродажу товаров с иностранных торговых площадок крупным сегментом в доле малого бизнеса.

По мнению политика, предоставление гражданам возможности заниматься таким предпринимательством расширило бы ассортимент на рынке.