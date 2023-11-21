Крупнейшее книжное издательство возобновило работу в России

Немецкое и испанское подразделения Penguin Random House возобновили работу в России. Об этом со ссылкой на гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина сообщает «Коммерсантъ».

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Одно из крупнейших в мире издательств вернулось в страну после Франкфуртской книжной выставки, проходившей 18-22 октября. В портфель компании входят Лю Цысинь, Николас Спаркс, Джон Гришэм, Стивен Кинг, Люсинда Райли и другие авторы. Такое возвращение «дало надежду российским издательствам», которые надеются снова покупать права напрямую у иностранных партнеров, отметил источник на медиарынке.

При этом указанные подразделения могут распоряжаться только правами локальных авторов.

«С учетом того, что доля иностранных произведений в совокупной выручке российского книжного рынка составляет порядка 40 процентов, доля испанских и немецких писателей оценивается в 8 процентов от переводов, а английских — 60-70 процентов», — отметил технический директор Freedom Letters Владимир Харитонов.