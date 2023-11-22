«Южуралзолото» привлекла 7 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже

"Сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. В результате IPO доля акций в свободном обращении (free float) ЮГК составит около 6% от увеличенного уставного капитала", - говорится в сообщении компании.