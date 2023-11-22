В магазинах обнаружили черную икру из КНР под видом российской

В России начали активно продавать китайскую осетровую икру. При этом покупателей уверяют, что это российская продукция, пишут «Известия» со ссылкой на Союз осетроводов.

Собеседники издания указали на рост доли фальсификата до 40%.

По словам президента Союза осетроводов, владельца компании «Русский икорный дом» Александра Новикова, в 2022 году только официально в Россию из Китая ввезли 18,5 тонны икры осетровых, но при этом ни один килограмм из этого не был продан как икра из КНР.

Он пояснял, что всю эту продукцию в России перемаркировали и продали как российскую.

Также президент союза подчеркнул, что объем нелегальных поставок икры из КНР превышает легальный в 1,5-2 раза.

Отмечается, что цена на легальную икру достигла около $200, нелегальной — $100. По словам Новикова, если бы российские покупатели знали, что это продукция из КНР, то 95% не стали бы ее покупать.