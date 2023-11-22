СМИ: в магазинах продают черную икру из Китая под видом российской

В России начали активно продавать китайскую осетровую икру. При этом покупателей уверяют, что это российская продукция, пишут «Известия» со ссылкой на Союз осетроводов.

В магазинах обнаружили черную икру из КНР под видом российской
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Собеседники издания указали на рост доли фальсификата до 40%.

По словам президента Союза осетроводов, владельца компании «Русский икорный дом» Александра Новикова, в 2022 году только официально в Россию из Китая ввезли 18,5 тонны икры осетровых, но при этом ни один килограмм из этого не был продан как икра из КНР.

Он пояснял, что всю эту продукцию в России перемаркировали и продали как российскую.

Также президент союза подчеркнул, что объем нелегальных поставок икры из КНР превышает легальный в 1,5-2 раза.

Отмечается, что цена на легальную икру достигла около $200, нелегальной — $100. По словам Новикова, если бы российские покупатели знали, что это продукция из КНР, то 95% не стали бы ее покупать.

Чем опасна черная икра

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщило, что в России зафиксирован существенный рост объема выпуска красной икры по сравнению с 2022-м годом. Ее стоимость значительно снизилась. В частности, как отмечалось, цены на икру горбуши в дальневосточном опте к середине ноября почти на 25% ниже, чем в 2022 году.

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