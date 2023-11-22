Названы 100 самых дорогих компаний в мире

Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире. Согласно исследованию консалтинговой компании Interbrand Corp., ее бренд оценивается в $502,6 млрд.

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Отмечается, что Apple удерживает лидерство в рейтинге уже одиннадцатый год подряд. На втором месте расположилась Microsoft, стоимость которой оценили в $316,6 млрд. Amazon ($276,9 млрд) и Google ($260,2 млрд) закрепились на третьем и четвертом местах соответственно. Топ-5, как и в прошлом году, замыкает южнокорейская Samsung, чью стоимость оценили в $91,4 млрд.

Компания Toyota заняла шестое место среди всех брендов мира с оценкой в $64,5 млрд. Японский производитель обошел своих немецких конкурентов в лице Mercedes-Benz ($61,4 млрд) и BMW ($51,1 млрд), которые заняли седьмое и десятое места соответственно.

Восьмая и девятая позиции достались Coca-Cola ($58 млрд) и Nike ($53,7 млрд) соответственно.