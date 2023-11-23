Роскачество обнаружило в пельменях сальмонеллы, листерии, сою и кости

Роскачество обнаружило в продаваемых в России пельменях сою, перемолотые кости, а также патогенные бактерии — листерии и сальмонеллы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, которое провела организация.

Роскачество проверило пельмени 20 наиболее популярных марок по 587 показателям качества и безопасности. Выяснилось, что в продукции марок «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar есть частицы костной ткани.

«Они могли попасть в фарш из-за использования мяса механической обвалки. Из указанных ТМ только производитель "Горячей штучки" указал это в составе», — отметили эксперты.

В пельменях «Вкусвилл» обнаружили листерии, а в продукции «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» — сальмонеллы. Кроме того, в продукте от «Горячей штучки» выявили в целом повышенное количество микроорганизмов, в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» — кишечную палочку, а в продукции бренда «Зеленая линия» обнаружили оба нарушения.

Всего в ходе исследования эксперты обнаружили 13 марок пельменей с нарушениями по микробиологии. Лишь ряд производителей оперативно отреагировали на результаты исследования — 23% «проблемных» пельменей уже исправили. Нарушений в этой сфере не зафиксировано у «Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «Гранд меню», «Мясновъ», «Цезарь», «Мираторг», «Чернышихинские пельмени», «Сергиев канон» и Caesar.

Проблемы с составом выявили у 14 брендов — в этих пельменях обнаружились не заявленные на упаковке ингредиенты. Например, в пельменях «Тураково» нашли сою, а в продукции брендов «Ашан», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar — мясо птицы. Также ряд производителей не указывали в составе крахмал, клетчатку, коллагеновый животный белок, пищевые добавки.