Polymetal намерен произвести новый обмен "замороженных" в НРД акций

Polymetal намерен произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций, введенных ЕС против Национального расчетного депозитария (НРД), на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX). Акционеры компании обсудят предложение 8 декабря, говорится в сообщении Polymetal.

"Polymetal International plc объявляет о намерении произвести новый обмен акций, отвечающих установленным критериям, на вновь выпущенные акции в соотношении одна к одной для акционеров, чьи права затронуты санкциями в отношении НРД и других российских депозитариев. Предложение по обмену подлежит одобрению акционерами на общем собрании, которое состоится 8 декабря 2023 года", - говорится в сообщении компании.

В Polymetal отметили, что предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, и отвечают установленным в циркуляре критериям, воспользоваться возможностью предъявить такие акции для обмена на новые, выпущенные на бирже AIX.

Акционеры, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды, отметили в Polymetal.

В связи с ограничениями в законодательстве о ценных бумагах, а также санкциями и контрсанкциями возможность обмена будет доступна не всем акционерам. В процедуре обмена смогут участвовать только акционеры, которые не являются лицами, связанными с иностранными государствами, признанными "недружественными" согласно российскому законодательству и на них не распространяются санкции, что подтверждено в ходе проверки соблюдения санкций.

Аналогично прошлому предложению по обмену компания намерена погасить акции, которые будут обменены, при смягчении наложенных на НРД ограничений. До этого момента они будут храниться на казначейских счетах компании и не будут перевыпущены.