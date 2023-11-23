Австрийский страховщик Uniqa решил покинуть российский рынок
Австрийская страховая группа Uniqa готовится к завершению продажи своей доли в 75% в российской компании «Райффайзен Лайф» в первом полугодии 2024 года. Это следует из отчетности организации, передает агентство «Прайм».
Так, Uniqa покинет российский рынок. Отмечается, что сделку завершат к указанному периоду при условии получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов.
Минувшим летом фирма сообщила о достижении соглашения о продаже своей доли в 75% в «Райффайзен Лайф» в пользу «Ренессанс Жизнь» и АО «Райффайзенбанк».
Uniqa — одна из крупнейших страховых групп на своих основных рынках Австрии, Центральной и Восточной Европы.
Компания насчитывает около 40 компаний в 22 странах и обслуживает около 10,5 миллионов клиентов. Штаб - квартира корпорации расположена в Австрии.