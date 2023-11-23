В Казахстане переименовали рестораны McDonald's

Бывшие рестораны американской сети McDonald’s в Казахстане сменили название на I’M (с англ. «Я»). Об этом рассказало Press.kz.

© Imago/TACC

Под логотипом I’M разместили слоган «feel-good restaurants» — «уютные рестораны» или «рестораны хорошего настроения».

До этого бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане долгое время работали без названия. На товарных чеках было указано лишь название ТОО Food Solutions, а на вывесках — «Мы открыты». Чуть позже вывески сменились именами сотрудников сети — «Мен Даниярмын», «Мен Аружанмын» и другими.

Об уходе McDonald’s из Казахстана стало известно в начале 2023 года. В сети объяснили такое решение ограничениями в поставках. СМИ писали, что из-за нарушения цепочек поставок казахстанские рестораны McDonald’s потеряли возможность закупать мясо в России.

В мае 2022 года было объявлено о решении McDonald’s окончательно уйти из РФ и продать свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который был одним из франчайзи компании.