C переставших возить российскую нефть компаний сняли статус «спонсоров войны»

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сняло статус «спонсора войны» с греческих судоходных компаний Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers после того, как они отказались перевозить российскую нефть, сообщает РИА Новости.

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В соответствующий список все три компании попали летом 2022 года. Всего в перечне было пять владельцев судов из этой страны. Названия еще двух компаний, которые пока не остановили сотрудничество с Россией, не приводятся.

По данным Reuters, Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers активно перевозили российскую нефть и нефтепродукты вплоть до сентября-октября. Компании получали повышенный доход за подобные рейсы, что компенсировало риски.

Однако в ноябре указанные перевозчики отклонили все запросы на будущие поставки из-за угрозы попасть под блокирующие санкции США. По оценкам аналитиков, суммарный флот переставших работать с Москвой компаний насчитывает более сотни танкеров. В совокупности их суда способны перевозить 2,4 миллиона баррелей в сутки.

Решение судовладельцев могло стать реакцией на предупреждения американского руководства об усилении контроля за исполнением потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты. Подтверждением этих намерений стали санкции в отношении трех судов, ходивших под флагом Либерии. Все они занимались транспортировкой партий российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.