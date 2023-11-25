В Москве на месте Decathlon открылся первый магазин Desport

Магазин спортивных товаров Desport начал работать в столицчном торговом центре «Авиапарк» на месте ушедшего из-за санкций Decathlon, передает ТАСС.

По данным директора по маркетингу Desport Матье Кобаррера, сеть откроет свои магазины в России на базе торговых объектов, принадлежавших Decathlon. до середины декабря.