Банки ОАЭ ужесточили условия открытия счетов для российских компаний

Причина — повышенное внимание со стороны надзорных органов и давление западных стран, борющихся с обходом санкций против Москвы.

Банки ОАЭ ужесточили условия открытия счетов для российских компаний
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Как сообщает Bloomberg, эмиратские кредитные компании также усилили контроль за денежными переводами средств в РФ и третьи страны, в результате чего возросла продолжительность таких операций.

Опрошенные агентством эксперты считают, что связано это с тем, что в Абу-Даби стремятся исключить страну из списка юрисдикций, подлежащих более тщательному надзору со стороны Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.