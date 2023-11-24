Wildberries предупреждает о перебоях с отгрузкой товаров

Более 8 тысяч сотрудников Wildberries не могут приступить к работе из-за рейда силовиков. Сотни тысяч товаров не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.

Ранее сегодня компания сообщила, что сотрудники сортировочного центра «Электросталь» проходят проверку документов, руководство компании взаимодействует с полицией, возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.

По данным телеграм-канала Baza, рейд провел ОМОН. Десятки силовиков «отлавливали» нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. По словам сотрудников, некоторым задержанным вручали повестки в военкомат.