Wildberries предупреждает о перебоях с отгрузкой товаров и миллиардных убытках из-за рейда полиции
Более 8 тысяч сотрудников Wildberries не могут приступить к работе из-за рейда силовиков. Сотни тысяч товаров не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.
Ранее сегодня компания сообщила, что сотрудники сортировочного центра «Электросталь» проходят проверку документов, руководство компании взаимодействует с полицией, возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.
По данным телеграм-канала Baza, рейд провел ОМОН. Десятки силовиков «отлавливали» нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. По словам сотрудников, некоторым задержанным вручали повестки в военкомат.
SHOT пишет, что после проверок полиция увезла около 150 человек на четырех специальных автобусах. Задержанные — потенциальные уклонисты от срочной службы и нелегальные мигранты, сообщил источник телеграм-канала. В правоохранительных органах пока ситуацию не комментировали.