Сбербанк запустил исламскую ипотеку в Башкирии и Дагестане

"Сбербанк и сервис недвижимости "Домклик" объявили о запуске пилотного продукта "Ипотека Мурaбаха" в Башкортостане и Дагестане. По условиям финансирования в договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учетом наценки, в рассрочку без уплаты процентов. Такой принцип финансирования соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)", - отмечается в сообщении.