Основатель «Андерсон» назвала причину продажи бизнеса «Вкусвиллу»

Основатель «Андерсон» Татулова назвала причину продажи бизнеса «Вкусвиллу»
Предприниматель Анастасия Татулова, основательница компании «Андерсон», рассказала, почему продала бизнес сети магазинов «Вкусвилл». Об этом пишет «Прайм».
Татулова пояснила, что представители «Вкусвилл» впервые подняли вопрос о покупке в 2019 году. Вместе с тем, сделка не состоялась.
В 2023 году, уточнила предприниматель, эта компания снова сделала предложение, оно устроило и ее, и партнеров. Поэтому, добавила она, было принято решение о продаже.
Кроме того, заметила Татулова, продажа дает ей возможность сосредоточиться на других значимых проектах, в частности, консалтинге.
Напомним, что компания «Андерсон» включает в себя 40 кафе в Москве и ряде регионов, а также собственную кондитерскую фабрику.
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