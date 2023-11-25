Названо количество оставшихся в России самых дорогих брендов мира

На российском рынке продолжают официально работать только девять из 100 самых дорогих брендов по версии Interbrand Best Global Brands-2023, пишут «Ведомости».

Отмечается, что рейтинг выпускается международной консалтинговой группой Interbrand совместно с деловым журналом Businessweek.

При расчете учитываются не только финансовые результаты, достигнутые за счет продажи брендированной продукции, но и уровень лояльности клиентов.

По данным газеты, в России остались китайские производители электроники Xiaomi и Huawei. Кроме того, в российских магазинах по-прежнему представлена продукция компаний Pampers, Nestle, Gillette, Colgate, Danone.

Американская Johnson & Johnson и немецкая Siemens сохранили поставки товаров медицинского назначения.