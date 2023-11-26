Произведенное россиянами вино вошло в топ-10 лучших вин Италии

«Успех вина Volta di Bertinga 2019 я бы описал как квинтэссенцию собственного опыта в экспертизе рынка, на котором мы присутствуем почти 30 лет, а также как сочетание терруара и знаний международной команды, которую удалось собрать», – говорит Максим Каширин, являющийся владельцем Bertinga, а также основателем и президентом Simple.