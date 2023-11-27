Бизнес заплатит ₽225 млрд налога на сверхприбыль со скидкой

До конца ноября 2023 года крупные российские компании заплатят около 225 миллиардов рублей налога на сверхприбыль со скидкой. Снизить сумму налога вдвое, заранее перечислив ее в бюджет во время льготного периода, планирует большая часть бизнеса — три из четырех компаний, которые попадают под сбор. Об этом «Известиям» рассказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

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Газета узнала, что уже перевели средства по сниженной ставке компании «Норникель» (около 8,3 миллиарда рублей, по информации СМИ) и HeadHunter (268 миллионов рублей, по данным пресс-службы). До 30 ноября заплатить налог хотят также «Россети» (1,6 миллиарда рублей).

Причем пока в бюджет от разового сбора поступило только 40 миллиардов из запланированных Минфином 300 миллиардов рублей. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая объясняет, что некоторые компании могут предпочесть поздний платеж без скидки — например, если им нужна рублевая ликвидность до конца года, а занимать средства с учетом высоких процентных ставок стало слишком дорого. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавила, что от разового сбора бюджет может привлечь на 100 миллиардов, или 33 процента, больше, чем планирует правительство — в общей сложности 400 миллиардов рублей.