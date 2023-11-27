Завершен первый этап премии «Компании | Персоны года»

«За 30 лет работы международного бренда XFIT открыто более 100 фитнес-клубов во многих российских городах и за рубежом. Расширение присутствия — часть стратегии, основанной на нашей миссии создавать общество здоровых и красивых людей как на физическом, так и психологическом и ментальном уровнях. Мы остро ощущаем запросы времени и понимаем, что сегодня клиентов не надо удивлять чем-то сверхъестественным, им важно внимание со стороны бренда — качественный сервис, тренерская экспертиза, современный фитнес-продукт и многофункциональное фитнес-пространства, где все создано для эффективных занятий и комфортного пребывания. Этот посыл и стал импульсом для запуска программы ребрендинга, после которого клубы XFIT стали более яркими, а их атмосфера — располагающей к регулярным тренировкам и самосовершенствованию», — делится директор по маркетингу и рекламе XFIT Светлана Базарова.