Завершен первый этап премии «Компании | Персоны года»
Оргкомитет ежегодной бизнес-премии «Компания | Персона года» подвел итоги первого этапа премии. Экспертное жюри выбрало первых финалистов в блоке «Компании | Персоны года 2023».
Следующим этапом премии будет отбор и награждение проектов компаний, которые приносят пользу обществу и обеспечивают рост бизнеса. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 февраля 2024 года.
«Компания Года и Персона Года – первые российские бизнес-премии, учрежденные еще в 90-х годах, во время становления новой России. За 25 лет своего существования они сами превратились в бренд, который известен всему бизнес-сообществу. И не только продолжают оставаться на рынке, но из традиционных премий трансформировались в индекс узнаваемости и признания компаний и руководителей отдельных направлений бизнеса. Среди наших лауреатов Андрей Костин, Андрей Рюмин, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Владимир Потанин, Газпром, АвтоВАЗ, ВТБ, Сбербанк, Аэрофлот, Ростелеком и многие другие. Традиция определения лучших в России компаний и бизнес-персон продолжается», — отметила генеральный директор премии Елена Лапик.
Так, компанией года в промышленно-инфраструктурном строительстве признано ведущее строительное подразделение холдинга «Мосинжпроект».
«Наша команда принимает активное участие в реализации ключевых градостроительных программ Москвы. За 10 лет реализованы многочисленные социально значимые объекты города: новые линии и станции метро, автомобильные магистрали, электродепо, объекты гражданского строительства. Многие из них стали символами современной Москвы – парк «Зарядье» с концертным залом, модернизированный стадион «Лужники», Центр художественной гимнастики Ирины Винер и другие», — отметил руководитель ведущего строительного подразделения холдинга «Мосинжпроект» Константин Маслаков.
По его словам, одним из самых важных и значимых проектов 2023 года стало строительство и запуск Большой кольцевой линии метро,.
Сейчас же идет строительство Национального космического центра. Кроме того, планируется принять участие в строительстве новых линий метро.
«За 30 лет работы международного бренда XFIT открыто более 100 фитнес-клубов во многих российских городах и за рубежом. Расширение присутствия — часть стратегии, основанной на нашей миссии создавать общество здоровых и красивых людей как на физическом, так и психологическом и ментальном уровнях. Мы остро ощущаем запросы времени и понимаем, что сегодня клиентов не надо удивлять чем-то сверхъестественным, им важно внимание со стороны бренда — качественный сервис, тренерская экспертиза, современный фитнес-продукт и многофункциональное фитнес-пространства, где все создано для эффективных занятий и комфортного пребывания. Этот посыл и стал импульсом для запуска программы ребрендинга, после которого клубы XFIT стали более яркими, а их атмосфера — располагающей к регулярным тренировкам и самосовершенствованию», — делится директор по маркетингу и рекламе XFIT Светлана Базарова.