Российские активы Schaeffler передадут местным инвесторам

Отмечается, что президент подписал соответствующее распоряжение. Согласно тексту документа, завод Schaeffler в Ульяновске сможет приобрести российская компания «ПромАвтоКонсалт». Ранее на ульяновском заводе выпускали компоненты для автомобилей и поездов. Общая сумма инвестиций в производство равняется 2 миллиардам рублей.

В 2022 году Schaeffler заявила о намерение продать свои российские активы «ПромАвтоКонсалт», которая была зарегистрирована в Москве в сентябре того же года. Позже компания сменила руководителя, которым стал Александр Горлов.