Российские активы Schaeffler передадут местным инвесторам
Президент России Владимир Путин одобрил передачу российских активов производителя автокомпонентов из ФРГ Schaeffler местным инвесторам. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что президент подписал соответствующее распоряжение. Согласно тексту документа, завод Schaeffler в Ульяновске сможет приобрести российская компания «ПромАвтоКонсалт». Ранее на ульяновском заводе выпускали компоненты для автомобилей и поездов. Общая сумма инвестиций в производство равняется 2 миллиардам рублей.
В 2022 году Schaeffler заявила о намерение продать свои российские активы «ПромАвтоКонсалт», которая была зарегистрирована в Москве в сентябре того же года. Позже компания сменила руководителя, которым стал Александр Горлов.
Ранее президент подписал аналогичный документ, касающийся американской компании Caterpillar.