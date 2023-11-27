Акциз на табак в 2024 году повысят сильнее, чем планировалось

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизная ставка на сигареты с 2024 года вырастет сильнее, чем было запланировано ранее. Разница составит около 3%. Документ опубликован.

Согласно принятым в июле изменениям, акциз с 1 января 2024 года на сигареты и папиросы должен был составить 2 731 рубль за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей. Теперь акциз составит 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.

В 2025 году акцизная ставка повысится до 2 926 рублей плюс 16% расчетной стоимости (не менее 3 973 рублей за 1 тыс. штук), а в 2026 - до 3 043 рубля плюс 16% (не менее 4 132 рублей за 1 тыс. штук).

В свою очередь акциз на нагреваемый табак в 2024 году устанавливается на уровне 9 367 рублей за 1 кг (ранее предполагалась повысить его до 9 094 рублей). В 2025 году налог составит - 9 742 рубля, а в 2026 году - 10 132 рубля. Сейчас акцизная ставка составляет 8 669 рублей за 1 кг.

Также повышается ставка на жидкости для вейпов - 42 рубля за 1 мл на 2024 год, 44 рубля - на 2025-й и 26 рублей на 2026-й. Ранее предполагалось установить налог на уровне 21-23 рубля за 1 мл. Сейчас ставка составляет 20 рублей.