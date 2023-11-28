Новый пакет санкций ЕС позволит изъять у россиян арену в Хельсинки

Очередной, 12-й, пакет антироссийских санкций, который разрабатывают страны Евросоюза, позволит изымать у граждан РФ недвижимость, включая крупнейшую крытую арену в финском Хельсинки. Об этом сообщает агентство STT со ссылкой на источники.
«Новые санкции позволят изъять [арену] Helsinki Hall у российских бизнесменов… Пакет позволит конфисковывать активы, если такие активы, как арена в Хельсинки, не могут быть доступны общественности», — утверждает издание.
По данным финских СМИ, спортивные мероприятия на стадионе не проводятся. Музыканты же либо находят другую площадку для выступлений, либо отказываются от посещения Финляндии.
В ноябре 2022 года сообщалось, что российские владельцы Helsinki Hall начали продавать активы арены.
Газета.Ru: главные новости