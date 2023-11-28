В РФ откроют более 120 монобрендовых магазинов бытовой техники

Holodilnik.ru собирается в следующем году открыть по всей России более 120 монобрендовых магазинов для партнеров. В их числе — Haier, Candy, Hisense, Kuppersberg и другие бренды, пишет «Коммерсант».

Как рассказал коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, монобрендовые магазины китайской, российской и турецкой бытовой техники появятся в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Сервис будет выступать оператором розницы, тогда как магазины будут принадлежать брендам. Он выразил надежду, что к концу 2024 года такие точки продаж обеспечат ритейлеру более 15% выручки.

Как отметил источник издания среди топ-менеджеров сетей магазинов электроники, в основном партнеры производителей по монобрендовым магазинам получают 20–30% от продаж, обеспечивая «логистику, склады и управление магазином».