ЦБ: ситуация с «банкротством» СПБ Биржи близка к преступлению

«То, что мы вчера увидели, — это уже не злоупотребление правом, это уже близко к преступлению», — сказал он.



«Естественно, биржа не подавала никаких заявлений, думаю, с этим уже все всё поняли, но кто-то это сделал, и это какое-то время висело на официальных ресурсах. С этим надо точно разобраться», — добавил Мамута.