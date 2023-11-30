«Инарктика» в рамках SPO привлекла 3 млрд рублей

«Инарктика» (прежнее название— «Русская аквакультура») привлекла 3 млрд рублей в рамках вторичного публичного размещения своих акций (SPO), следует из пресс-релиза компании.

«На закрытии биржевой книги суммарный спрос в рамках SPO превысил 3 млрд рублей, что по цене сделки в размере 900 рублей за одну обыкновенную акцию «Инарктики» превысило индикативный размер предложения, объявленный 23 ноября 2023 года», — говорится в сообщении эмитента.

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По оценке самой компании, прирост доли акций в свободном обращении (free-float) составил до 3,8%. Таким образом, в совокупности с уже имеющимся в свободном обращении акциями показатель free-float увеличился до 17,8%.

Проданные в рамках SPO акции включали в себя 1 млн бумаг, проданных компанией «Инарктика Северо-Запад» — дочерним обществом «Инарктики», и 2,3 млн акций, проданных компаний «ИГС Инвест». Привлеченные в рамках размещения средства будут направлены на развитие бизнеса «и общекорпоративные цели.

Инвесторы, которые примут участие в SPO, через полгода после его завершения смогут купить у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, которые были приобретены во время вторичного размещения.

«Инарктика» сообщила о проведение вторичного публичного размещения 23 ноября. После объявления о начале SPO компания также раскрыла, что ее акционеры утвердили дивидендные выплаты за девять месяцев 2023 года в 19 рублей на акцию. Дата закрытия реестра — 9 декабря. Всего компания может выплатить порядка 1,7 млрд рублей;

Компания провела IPO в 2010 году, в его ходе него инвесторам было продрано 15 млн акций на $90 млн. В декабре 2017 года компания провела SPO: было размещено 8,33 млн новых акций по 120 рублей за бумагу на сумму более 1 млрд рублей.