Гендиректор СПБ Биржи пролил свет на судьбу площадки

СПБ Биржа не планирует ликвидироваться или оформлять банкротство, заявил генеральный директор Евгений Сердюков. По его словам, которые приводит ТАСС, площадка готовит к запуску несколько новых проектов, их планируется реализовать в начале 2024 года. При этом он отметил, что приоритетной задачей биржи является вывод клиентских активов.

«Ни ликвидация, ни банкротство не входят в планы СПБ Биржи. СПБ Биржа будет развиваться и планирует проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать в начале следующего года», — сказал он.

При этом Сердюков добавил, что прежде площадка намерена добиться разблокирования всех клиентских активов. По его словам, сейчас СПБ Биржа пытается получить разрешение OFAС на их вывод.