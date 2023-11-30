ПСБ выдал первый кредит в золоте

Промсвязьбанк выдал первый кредит в золоте объемом более 100 килограммов для одной из компаний золотодобывающей отрасли. Имя заемщика банк не раскрывает, указывая, что кредит выдан на один год.

Из сообщения следует, что обслуживание процентных платежей, как и возврат займа, будет также осуществляться в золоте, что снижает для заемщика риски колебания цен на золото.