«Газпром» и Казахстан обсудили долгосрочные поставки газа

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр обсудили долгосрочные поставки и транспортировку российского газа, говорится в сообщении холдинга.

Рабочая встреча состоялась 30 ноября.

"Стороны обсудили вопросы развития взаимодействия в рамках подписанного в ноябре соглашения о стратегическом сотрудничестве. В частности, речь шла о перспективах долгосрочных поставок и транспортировки российского природного газа", - отмечается в сообщении.

В начале ноября "Газпром" иКазахстан подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое касается поставок, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи.

В июне Узбекистан заключил с "Газпромом" двухлетний договор о покупке газа, объем поставок в сутки составит 9 млн куб. м, а годовой - почти 2,8 млрд куб. м. Поставки по этому соглашению начались 7 октября 2023 года. При этом горизонт сотрудничества по газу между Россией, Узбекистаном и Казахстаном составляет 15 лет, а договор о долгосрочном сотрудничестве может быть заключен в середине 2024 года, заявлял глава "Газпрома" Алексей Миллер. Поставки российского газа реверсом по газопроводу "Средняя Азия - Центр" должны дополнительно вырасти не позднее ноября 2025 года.