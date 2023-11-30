Украина внесла европейскую компанию в список «спонсоров войны»

Украина внесла бельгийскую компанию в список «спонсоров войны»
Власти Украины внесли бельгийского оператора газотранспортных сетей Fluxys в список «спонсоров войны», так как компания продолжила работу с российскими партнерами. Об этом сообщает ТАСС.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины объяснило свое решение тем, что Fluxys «способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ)», сотрудничая с «Ямал СПГ».
Ранее в список НАПК включили австрийский Raiffeisen Bank, американские Mars, PepsiCo и Procter & Gamble, французские сети Leroy Merlin и Auchan, китайскую Alibaba и другие компании.
Одной из последних в список внесли швейцарскую Nestle.
В НАПК называли главной целью составления списка - информирование стран-партнеров Украины и расширение западных санкционных списков.